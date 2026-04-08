Israel atacó Líbano con 160 bombas en 10 minutos

Equipos de rescate trabajan el barrio beirutí de Mazraa, en uno de los múltiples bombardeos israelíes.

La Defensa Civil libanesa elevó a al menos 254 los muertos y a 1 165 los heridos en una oleada de bombardeos israelíes sin precedentes contra diferentes zonas del Líbano.

"Este ataque se suma a otros seis ataques previos contra cruces sobre el río Litani desde el inicio de la operación León Rugiente", detalló el Ejército en un comunicado.

Desde hace más de un mes y en paralelo a la guerra con Irán, Israel mantiene una intensa ofensiva aérea y terrestre contra el Líbano.

Ataques como el registrado con 160 bombas en 10 minutos, han provocado el desplazamiento forzado de aproximadamente 1,2 millones de personas.

Además, la semana pasada, tanto el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como el ministro de Defensa, Israel Katz, confirmaron sus intenciones de ocupar militarmente la región meridional del país.

En este nuevo escenario, los vecinos de varias aldeas principalmente cristianas se resisten a marcharse en medio de la guerra, pese a las amenazas de una nueva invasión a largo plazo.

Israel ya invadió el sur del Líbano en 1978, 1985, el verano de 2006 y 2024, además de la gran invasión que duró dieciocho años iniciada con la guerra de 1982.