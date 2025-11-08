Indignación por arresto hostil de mujer ecuatoriana en EE.UU.; acompañante convulsionó

Agentes de ICE son cuestionados por el arresto de una ecuatoriana en Massachusetts

Un nuevo video de un hostil arresto de una ecuatoriana en Estados Unidos genera indignación. La mujer fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras el hombre que la acompañaba convulsionaba y cargaba en sus brazos a un bebé.

El momento fue captado por otros ciudadanos y difundido de forma masiva en redes sociales. La pareja con el bebé se movilizaba en un vehículo en la ciudad de Fitchburg del estado de Massachusetts, la mañana del jueves 6 de noviembre cuando los agentes los interceptaron.

El video muestra a un oficial intentando sacar a la mujer del vehículo, mientras otro toma del cuello al hombre que le acompañaba. Él cargaba al bebé cuando sufrió una crisis epiléptica.

El bebé lloraba desconsolado, mientras la mujer suplicaba entre gritos que se detengan. Pese a ello, los agentes del ICE mantuvieron los forcejeos hasta inmovilizarlos.

"Déjame en paz. Mira lo que le están haciendo. Se está convulsionando", se escucha en el clip.

De acuerdo a los medios locales, los testigos aseguraron que los agentes intentaron arrebatarle al menor de edad que tenía en sus brazos e intentaron sacarlo del auto, y eso provocó la crisis epiléptica.

No obstante, el servicio de inmigración afirmó que el operativo tenía como finalidad detener a la mujer, identificada como Juliana Milena O. M., originaria de Ecuador.

Según la institución, la mujer ingresó al país durante la administración del presidente Joe Biden y fue arrestada en agosto del 2025 por supuestamente herir con un arma blanca a una compañera de trabajo.

Este es el segundo caso en que se cuestiona el acciones de los agentes del ICE y se involucra a una ciudadana ecuatoriana. El primer caso ocurrió en septiembre del 2025 en Nueva York durante una cita para tramitar un asilo en Estados Unidos.

Este hecho también fue capatado en video. En las imágenes se mostraba a los agentes agredir a la ecuatoriana cuando junto a esposo Rubén y dos hijos se encontraban a la espera de cumplir una cita judicial en Manhattan para avanzar en su solicitud de asilo.