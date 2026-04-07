Irán amenaza con cortar el petróleo a EE. UU. y sus aliados 'durante años'

Lanzamiento de un misil por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán durante unas maniobras en febrero de 2025 (archivo)

Los Guardianes de la Revolución de Irán lanzaron una fuerte amenaza contra Estados Unidos y sus aliados, asegurando que podrían privarlos de petróleo y gas “durante años”.

El pronunciamiento fue difundido a través de medios estatales iraníes.

Posibles ataques a infraestructura energética

En el comunicado, el cuerpo militar advirtió que podría ejecutar acciones contra instalaciones clave del sector energético en la región.

Según señalaron, estas medidas afectarían el suministro de recursos estratégicos a nivel internacional.

Fin de la “contención”

Las autoridades iraníes afirmaron que hasta ahora habían actuado con “contención”, pero que esa postura queda levantada.

Además, advirtieron que si se cruzan “líneas rojas”, la respuesta no se limitará únicamente a la región de Medio Oriente.