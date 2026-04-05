Parlamento de Irán advierte a Trump que la región 'arderá'

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, lanza una advertencia directa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio del aumento de tensiones en Medio Oriente.

A través de una publicación en X, el líder iraní señala que las “acciones insensatas” de Washington podrían escalar el conflicto en la región.

LA ADVERTENCIA

“Sus acciones insensatas están sumiendo a Estados Unidos en un auténtico infierno para todas y cada una de las familias, y toda nuestra región arderá”, escribe Qalibaf.

En el mensaje, también hace referencia al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al afirmar que Estados Unidos actúa bajo sus directrices.

CONTEXTO DEL CONFLICTO

Las declaraciones se producen en un contexto de escalada entre Irán, Estados Unidos e Israel, marcado por ataques, amenazas y tensiones diplomáticas en Medio Oriente.

En su publicación, Qalibaf sostiene que la “única solución real” es respetar los derechos del pueblo iraní y poner fin a lo que describe como un “juego peligroso”.