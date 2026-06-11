Autoridad marítima iraní confirma cierre total del estrecho de Ormuz

Desde el 28 de febrero, cuando los ataques israeloestadounidenses desencadenaron la guerra, Irán restringe en gran medida la navegación por el estrecho de Ormuz

La nueva autoridad iraní encargada de supervisar el estrecho de Ormuz confirmó, este jueves 11 de junio de 2026, que el tránsito por esta vía, clave para el transporte de hidrocarburos, queda completamente cerrado hasta nuevo aviso, tras los últimos ataques de Estados Unidos.

"Debido a las tensiones causadas por la agresión de las fuerzas estadounidenses en la región, y el anuncio hecho anoche por las fuerzas armadas iraníes, el estrecho de Ormuz quedará cerrado hasta nueva orden", indicó en un mensaje en X la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico.

Irán tiene bloqueado en buena medida el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, pero hasta ahora permitió el paso diario de unos veinte buques.

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Los Guardianes de la Revolución avisaron, el miércoles 10 de junio, que el estrecho quedaría cerrado, tras los ataques norteamericanos de las últimas horas.

Tras el cierre del estrecho de Ormuz, Irán advirtió que la frágil tregua en Oriente Medio se ha vuelto "prácticamente irrevelante".

El domingo la situación escaló, primero con una conflagración entre Irán e Israel y después con ataques entre la república islámica y Estados Unidos que estallaron el martes por la noche y continuaron este jueves.