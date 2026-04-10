Condiciones de Irán a EE. UU.: Desbloqueo de activos y tregua en Líbano

Las condiciones impuestas por Irán complican el inicio de negociaciones y evidencian las diferencias clave entre ambas partes.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, aseguró que su país no iniciará conversaciones con Estados Unidos hasta que se cumplan dos condiciones clave: un alto el fuego en Líbano y el desbloqueo de activos iraníes.

Según indicó, ambos puntos deben resolverse antes de cualquier encuentro previsto en Pakistán.

Tensiones sobre el alcance de la tregua

Irán sostiene que el alto el fuego acordado incluye a Líbano, escenario que se ha visto involucrado en el conflicto desde marzo.

Sin embargo, la Casa Blanca rechaza esta interpretación y la califica como un “malentendido”.

Se espera que delegaciones de ambos países se reúnan en Islamabad, con mediación del gobierno pakistaní liderado por Shehbaz Sharif.

Por parte de Irán, participarán altos funcionarios como el canciller Abás Araqchi.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, señaló que su país está dispuesto a negociar, pero advirtió que no aceptará condiciones que considere desfavorables.

Aunque Irán ya había planteado el levantamiento de sanciones como parte de sus demandas, es la primera vez que lo establece como requisito previo para iniciar el diálogo.