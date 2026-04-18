Barcos iraníes abren fuego contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

Las imágenes de barcos petroleros ardiendo en el estrecho de Ormuz no son del todo novedosas. Esta escena se produjo en diciembre de 1987, en medio de la guerra entre Irán e Irak.

Lanchas rápidas de Irán abrieron fuego contra un petrolero en el estrecho de Ormuz, según reportó una agencia británica de seguridad marítima.

El incidente ocurre luego de que el ejército iraní anunciara un nuevo cierre de esta ruta clave para el transporte de petróleo.

Ataque en plena ruta estratégica

El capitán del buque informó que fue interceptado a unos 37 kilómetros al noreste de Omán por dos embarcaciones de los Guardianes de la Revolución Islámica.

De acuerdo con el reporte, las lanchas no emitieron advertencias por radio antes de iniciar los disparos contra el petrolero.

Tripulación a salvo

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido confirmó el ataque en un comunicado y señaló que la tripulación no resultó herida.

El estrecho de Ormuz es una de las principales rutas energéticas del mundo, por donde circula gran parte del petróleo global, lo que eleva la preocupación internacional ante este tipo de incidentes.