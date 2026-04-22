María José Torres, de 16 años, reportada como desaparecida en el norte de Quito
Alerta en Quito: buscan a menor desaparecida en el sector de Monteserrín
La adolescente de 16 años fue vista por última vez al salir de su colegio; autoridades piden ayuda ciudadana.
Policía Nacional del Ecuador
Compartir
Fecha de publicación
22 abr 2026 - 14:44
La adolescente María José Torres fue vista por última vez el 21 de abril de 2026 en el sector de Monteserrín, en el norte de Quito. La menor de 16 años desapareció tras salir del Colegio Raúl Andrade.
CARACTERÍSTICAS
- Edad: 16 años
- Nacionalidad: ecuatoriana
- Contextura: delgada
- Estatura: 150 cm
- Peso: 105 libras
- Ojos: color café
- Cabello: castaño
Las autoridades han activado los protocolos de localización y continúan con operativos para dar con su paradero.
Se solicita a la ciudadanía que, si cuenta con información sobre su ubicación, se comunique de inmediato con las autoridades o al ECU 911.
Cualquier información proporcionada por la ciudadanía será fundamental para las labores de búsqueda y localización de la adolescente.
“María, recuerda que estamos aquí esperándote. Día a día anhelamos tu regreso. Queremos que estés a salvo. ¡Te tenemos presente siempre!”
Compartir