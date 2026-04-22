María José Torres, de 16 años, reportada como desaparecida en el norte de Quito

La adolescente de 16 años fue vista por última vez al salir de su colegio; autoridades piden ayuda ciudadana.

La adolescente María José Torres fue vista por última vez el 21 de abril de 2026 en el sector de Monteserrín, en el norte de Quito. La menor de 16 años desapareció tras salir del Colegio Raúl Andrade.

CARACTERÍSTICAS

Edad: 16 años

Nacionalidad: ecuatoriana

Contextura: delgada

Estatura: 150 cm

Peso: 105 libras

Ojos: color café

Cabello: castaño

Las autoridades han activado los protocolos de localización y continúan con operativos para dar con su paradero.

Se solicita a la ciudadanía que, si cuenta con información sobre su ubicación, se comunique de inmediato con las autoridades o al ECU 911.

Cualquier información proporcionada por la ciudadanía será fundamental para las labores de búsqueda y localización de la adolescente.

“María, recuerda que estamos aquí esperándote. Día a día anhelamos tu regreso. Queremos que estés a salvo. ¡Te tenemos presente siempre!”