Trump extiende la tregua con Irán y afirma que está 'colapsando financieramente'

Trump gana tiempo": EE.UU. extiende el cese el fuego a la espera de poder negociar con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la extensión indefinida del alto al fuego con Irán, una medida que busca facilitar las negociaciones de paz iniciadas tras el estallido del conflicto el pasado 28 de febrero.

A través de su red social, Truth Social, Trump aseguró que la república islámica se encuentra en un estado de "colapso financiero" debido al cierre del estratégico estrecho de Ormuz y al bloqueo naval que Washington mantiene sobre los puertos iraníes.

El mandatario subrayó que, aunque las armas callen temporalmente, el asedio económico continuará hasta que el gobierno iraní presente una propuesta de paz definitiva que satisfaga las demandas de su administración.

Hostilidades persistentes en el mar y el Líbano

Pese al anuncio de Washington, la realidad en el terreno sigue siendo volátil. La agencia de seguridad marítima británica UKMTO reportó que un buque portacontenedores fue alcanzado por disparos iraníes frente a las costas de Omán, sumándose a la inmovilización de un carguero que salía de Irán bajo fuego.

Paralelamente, en el frente libanés, la ofensiva israelí no se detiene; ataques en la zona de Bekaa y explosiones controladas en el sur del Líbano han elevado la cifra de fallecidos a más de 2.450 en seis semanas.

Mientras tanto, en Washington se preparan reuniones directas entre embajadores de Israel y Líbano para este jueves, en un intento por desescalar un conflicto que ya se cobra miles de vidas civiles.

Resistencia interna y presión humanitaria

Desde Teherán, el gobierno iraní intenta proyectar una imagen de autosuficiencia. El ministro de Agricultura, Gholamreza Nouri, afirmó que el 85 % de los productos básicos se producen internamente, garantizando la seguridad alimentaria pese al cerco naval.

No obstante, Trump ha sumado presión humanitaria al exigir la liberación de mujeres bajo amenaza de ejecución como condición para avanzar en las conversaciones, mientras Irán persiste en la aplicación de penas de muerte por cargos de espionaje.

En las calles de la capital iraní, la población aprovecha el respiro de la tregua para retomar actividades cotidianas, aunque bajo la sombra constante de una guerra que amenaza con reactivarse en cualquier momento.