¿Adiós a viajar solo con cédula a Colombia?; esto pasaría si ese país sale de la CAN

La escalada de tensiones diplomáticas y comerciales entre Quito y Bogotá pone en jaque los beneficios migratorios. Sin la Comunidad Andina, el pasaporte y el fin del roaming gratuito serían una realidad.

Lo que comenzó como una disputa por aranceles de seguridad se ha transformado en una amenaza para la movilidad de miles de ecuatorianos.

Ante la posibilidad de que Colombia abandone la Comunidad Andina (CAN), el panorama para el turismo, el trabajo y el comercio transfronterizo se transformaría drásticamente, eliminando beneficios vigentes por décadas.

Actualmente, los ecuatorianos pueden ingresar a territorio colombiano portando únicamente su cédula de identidad nacional. Sin embargo, de concretarse la salida de Colombia del bloque, este derecho —amparado en las Decisiones 398 y 467 de la CAN— quedaría sin efecto.

En este escenario, el pasaporte vigente pasaría a ser un requisito obligatorio para cruzar la frontera o aterrizar en aeropuertos como El Dorado.

Residencia y trabajo: trámites más costosos

Otro de los grandes pilares en riesgo es la Residencia Andina. Hoy en día, un ecuatoriano puede establecerse y trabajar legalmente en Colombia con trámites simplificados.

Sin el marco normativo de la CAN, quienes busquen migrar por razones laborales deberán aplicar a visas ordinarias, cuyos costos son significativamente más elevados y sus requisitos mucho más estrictos.

Golpe al bolsillo: Roaming y conectividad

Sin el marco normativo de la CAN, quienes busquen migrar por razones laborales deberán aplicar a visas ordinarias, cuyos costos son significativamente elevados y sus requisitos mucho más estrictos.

Esto implicaría que cualquier llamada o uso de datos tendría costos de tarifa internacional, afectando directamente la economía del viajero.

¿Por qué llegamos a este punto?

La crisis se agudizó este abril de 2026 tras la imposición de aranceles del 100% por parte de Ecuador a productos colombianos, una medida que el gobierno de Daniel Noboa justificó por motivos de seguridad fronteriza.

En respuesta, el presidente Gustavo Petro calificó la acción como una ruptura de la hermandad andina e instruyó a su cancillería a evaluar la salida definitiva del organismo.