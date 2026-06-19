Israel atacó en Líbano 'más de 80 objetivos' y mató a 'decenas' de miembros de Hezbolá

Israel rompe el memorando de entendimiento de cese al fuego entre Irán y EE.UU., y está atacando Líbano.

El ejército israelí anunció este viernes haber atacado "más de 80 objetivos" y matado a "decenas" de miembros del movimiento proiraní Hezbolá en Líbano en las últimas horas.

"En respuesta a las violaciones del alto el fuego reiteradas y flagrantes por parte de Hezbolá, el ejército (...) atacó más de 80 centros de mando terroristas" y otras instalaciones del movimiento chiita apadrinado por Irán, indicaron las fuerzas armadas en un comunicado.

Según añadió, "decenas de terroristas de Hezbolá que operaban en los centros de mando fueron eliminados".