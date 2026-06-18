Pánico en Times Square: reportan disparos tras celebración de los Knicks en Nueva York

Momentos de tensión y confusión se registraron la tarde de este jueves 18 de junio de 2026 en Times Square, uno de los lugares más concurridos de Nueva York.

Reportes preliminares alertaron sobre un presunto tiroteo en la zona poco después de las celebraciones por el título de los New York Knicks.

Estampida tras alerta de disparos

Videos difundidos en redes sociales muestran a decenas de personas corriendo por las calles de Times Square mientras agentes del Departamento de Policía de Nueva York se movilizaban hacia el lugar.

🇺🇸 URGENTE: TIRADOR ABRE FUEGO EN TIMES SQUARE.



Las imágenes fueron registradas hace instantes en Nueva York, una de las ciudades sede del Mundial 2026. pic.twitter.com/hysL8J5TOY — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 18, 2026

Las imágenes captaron escenas de pánico entre turistas y residentes que se encontraban en el sector al momento de los hechos.

El NYPD mantiene el control en la zona

Tras las alertas por posibles disparos, unidades de seguridad acordonaron parte de la zona y realizaron operativos para verificar lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial definitivo sobre víctimas o personas detenidas relacionadas con el incidente.

El hecho ocurrió en una de las ciudades que alberga actividades del Mundial 2026 y que en las últimas semanas ha recibido a miles de visitantes.