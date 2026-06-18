Alias ‘Javi’, hermano de ‘Fito’, es expulsado de Colombia y entregado a Ecuador

El cabecilla de Los Choneros era uno de los objetivos prioritarios de la justicia ecuatoriana

Ronald Macías, conocido como alias ‘Javi’ y señalado como uno de los cabecillas de la organización criminal Los Choneros, fue expulsado por Migración Colombia y entregado a las autoridades ecuatorianas la noche de este jueves 18 de junio del 2026.

Su captura se produjo en Bogotá tras un operativo conjunto entre organismos de seguridad de Ecuador y Colombia.

El ciudadano ecuatoriano era considerado uno de los objetivos prioritarios de las autoridades y sobre él pesaban procesos judiciales relacionados con delincuencia organizada, lavado de activos y otros delitos.

Además, contaba con una Notificación Roja de Interpol que permitía su búsqueda y captura a nivel internacional.

El rastreo de meses que llevó a su caída

La detención se realizó la noche del martes 16 de junio de 2026 como resultado de un trabajo coordinado entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador y las autoridades colombianas.

Según información oficial, alias ‘Javi’ fue localizado en territorio colombiano luego de varios meses de seguimiento.

Las investigaciones apuntan a que utilizaba documentación falsa para ocultar su identidad y evitar ser detectado por las autoridades.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que las labores para ubicarlo se intensificaron desde la captura de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, en 2025. Alias ‘Javi’ es identificado como hermano del líder de Los Choneros.

¿Cuáles son los cargos contra alias 'Javi'?

Las autoridades ecuatorianas sostienen que Ronald Macías es requerido por presuntos delitos relacionados con lavado de activos y delincuencia organizada.

Además, se investiga su posible participación en actividades vinculadas al manejo y ocultamiento de recursos provenientes de operaciones ilícitas.

La Fiscalía General del Estado confirmó que el detenido deberá enfrentar los procedimientos judiciales correspondientes una vez se concrete su ingreso formal al país. Su situación legal será definida por las autoridades competentes en el marco de las investigaciones abiertas.