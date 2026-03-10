Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra 'objetivos del régimen' en Teherán

Los miembros de la tripulación (arriba a la derecha) revisan el equipo en el puente del HMS Dragon, un destructor de defensa aérea de la clase Daring Tipo 45 de la Marina Real Británica.

El Ejército israelí ha comenzando una nueva oleada de bombardeos contra "objetivos del régimen" iraní en Teherán, según informó en un comunicado este martes 10 de marzo del 2026, cuando se cumplen 11 días desde el inicio del conflicto.

Estos nuevos ataques israelíes sobre la capital iraní llegan después de que en la noche del lunes la fuerza aérea hebrea también lanzara bombardeos en diferentes puntos de la urbe.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que su ataque está "rompiendo los huesos" al poder iraní. Pero "aún no hemos terminado", advirtió.

El ejército israelí anunció el martes temprano que iba a lanzar ataques "contra infraestructuras militares pertenecientes a la organización terrorista de Hezbolá" en las ciudades de Tiro y Sidón, en el sur de Líbano.

Durante la noche, la Agencia Nacional de Información libanesa informó bombardeos en varias localidades del sur y el este del país.