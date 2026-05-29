Alcaldesa de Guayaquil subrogante denunciará a funcionarios municipales

La alcaldesa de Guayaquil subrogante, Tatiana Coronel, en su rendición de cuentas de 2025.

La alcaldesa de Guayaquil subrogante, Tatiana Coronel, anunció acciones legales contra funcionarios municipales que estarían detrás de una campaña de desprestigio en su contra.

En sus redes sociales, Coronel difundió unos chats en respuesta a una aseveración sobre un presunto pacto con ADN.

En el chat se observa a un contacto del Municipio de Guayaquil, pidiendo citar un tuit en el que se acusa a Coronel y a otros funcionarios del Cabildo.

También solicitan difundir un mensaje para el regreso del alcalde Aquiles Alvarez, quien cumple prisión preventiva en la cárcel del Encuentro.

Desde el Municipio no ha existido un pronunciamiento oficial sobre el tema, pero Coronel aseguró que denunciará estos casos.

"Sé que cobran para hablar mal de mí. Sé quién les paga! Y sé las razones. Los voy a denunciar". Tatiana Coronel, alcaldesa de Guayaquil subrogante

Estas denuncias surgen en medio de un proceso de remoción de Alvarez, que sigue en la fase de notificación para su derecho a la defensa.