Enner Valencia se unió a la Selección de Ecuador: la Tri ya tiene al goleador para el Mundial

El máximo goleador histórico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, Enner Valencia, se sumó este viernes 29 de mayo a la concentración de 'La Tri' con miras a los próximos desafíos internacionales.

El experimentado delantero arribó al complejo de la Selección para ponerse de inmediato bajo las órdenes del cuerpo técnico, liderando un grupo que busca consolidar su poderío ofensivo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La llegada de 'Superman' no solo representa una inyección de efectividad en el área rival, sino también el regreso del gran referente del vestuario tricolor. Enner goza de toda la confianza del entrenador Sebastián Beccacece.

A sus 36 años, el atacante llega en plenitud física y con la misión de guiar a una generación joven que ve en su figura el espejo de la constancia y el éxito internacional. Su presencia en los entrenamientos será clave para afinar las sociedades ofensivas y plasmar la idea táctica que el estratega nacional busca consolidar de cara a las exigencias del calendario.

Con el máximo anotador histórico ya instalado en el complejo de la Selección, en Estados Unidos el cuerpo técnico empieza a estructurar las variantes de ataque para los decisivos compromisos que se avecinan.

La expectativa en el entorno de la Tri es máxima, ya que la efectividad de Valencia frente a las redes será el argumento principal de un equipo que aspira a mantener su protagonismo en el continente y a consolidar su camino hacia los objetivos más altos de la temporada.