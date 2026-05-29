Cierre parcial en la av. Simón Bolívar en sentido norte-sur por choque

Cuatro personas resultaron heridas en un choque en la av. Simón Bolívar, en el sector de Guápulo.

Un choque se registró en la av. Simón Bolívar la tarde de este viernes 29 de mayo de 2026. Dos carriles de la vía se encuentran cerrados en sentido norte-sur.

Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cuatro personas resultaron heridas en este siniestro de tránsito que ocurrió pasadas las 18:00.

El choque ocurrió a la altura de Guápulo, en la intersección con la av. De Los Conquistadores, detalló la entidad.

Personal del Cuerpo de Bomberos se encuentra en el sitio para atender la emergencia, informó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.