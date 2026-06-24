Iván Cepeda reconoce triunfo de De la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia

El candidato de izquierda, Iván Cepeda, reconoció el triunfo de Abelardo De La Espriella en las presidenciales de Colombia,

El candidato izquierdista a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, reconoció este miércoles 24 de junio de 2026 el triunfo del ultraderechista Abelardo de la Espriella, tres días después del balotaje más reñido de la historia del país.

Según el conteo preliminar difundido el domingo de las elecciones, el senador oficialista perdió por menos de un punto porcentual. Pero dijo que sólo aceptaría los resultados después del escrutinio final, que está cerca de concluir.

"He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República", dijo este miércoles el senador en rueda de prensa.

El excandidato señaló que su decisión de aceptar los resultados es un "acto de responsabilidad democrática y un aporte a la paz".

"Creemos profundamente en la democracia y en que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana y el respeto por las instituciones”, señaló.