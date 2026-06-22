¿Quién es Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia?

El empresario Abelardo de la Espriella obtuvo más votos en las elecciones de Colombia del domingo 21 de junio de 2026

El abogado millonario Abelardo De La Espriella gobernará Colombia alineado con los principios de la derecha que recuperan terreno en el continente, con propuestas de construir megacárceles y aliarse sin reservas con Estados Unidos para combatir al narco.

Con un discurso de mano dura y en contra de la política tradicional, el empresario de 47 años fue elegido el domingo para su primer cargo de elección popular, ya desde agosto presidirá el país con el último conflicto armado activo en el hemisferio occidental.

Sus propuestas disruptivas incluyen recortar el Estado, bombardear guerrilleros y otros narcos con apoyo de Donald Trump, o revisar la permanencia de Colombia en organismos de cooperación como Naciones Unidas.

De la Espriella venció por menos de un punto porcentual al senador Iván Cepeda, aliado del primer presidente izquierdista del país, Gustavo Petro.

Su triunfo cierra el paréntesis abierto por la izquierda hace cuatro años en un país que durante dos siglos estuvo gobernado por élites de derecha.

¿Quién es Abelardo De La Espriella?

Aberlardo De La Espriella, nació en Bogotá y tiene 47 años. Es un abogado exitosos de Colombia y también es millonario.

Apodado 'El Tigre', el mandatario electo decidió dar el salto definitivo a la política en julio de 2025, cuando creó su propio partido, Defensores de la Patria, una organización identificada con posiciones de ultraderecha.

Hace dos décadas participó en los diálogos de paz entre el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a través de la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz).

En la recta final de la contienda electoral, el senador Iván Cepeda cuestionó ese antecedente y lo acusó de presuntos vínculos con grupos paramilitares.