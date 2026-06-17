Joven pagó USD 67 por el asesinato de su madre en Chile

Una joven coordinó el sicariato de su madre por no permitirle tener una relación sentimental.

Una adolescente de 17 años planificó el asesinato de su madre porque no aprobaba la relación sentimental que mantenía con su novio.

El hecho contra la mujer de 53 años ocurrió en la comuna de Loncoche, en la región de La Araucanía, en Chile.

La menor habría coordinado el ataque y pagó 60 000 pesos chilenos (USD 67) a un compañero de clases de su misma edad para que ejecutara el asesinato.

La mujer recibió cerca de 100 puñaladas

Su novio actuó como cómplice al ayudar a reunir el dinero para pagar al autor del crimen. Además, facilitó el ingreso del atacante a la vivienda.

De acuerdo con la información policial, el agresor "se ensañó con la víctima", propinándole 80 puñaladas y causándole múltiples fracturas.

El caso se descubrió gracias a testigos que vieron al atacante salir de la casa con manchas de sangre en el rostro y la ropa.

Tras investigaciones iniciales de la Fiscalía, los tres menores de edad implicados fueron detenidos y confesaron su participación en los hechos.

Los dos hombres enfrentan cargos por homicidio, mientras que la hija es procesada por parricidio, delito de asesinar a un familiar cercano.

Debido a su condición de menores de edad, la pena máxima que enfrentan es de 10 años de internación provisional.