Alerta por aves marinas que aparecen enfermas y muertas en la Costa de Ecuador

Personal del MAE realiza el levantamiento de cadáveres de aves muertas en el perfil costanero.

La aparición de aves marinas enfermas y muertas en distintos puntos de la Costa ecuatoriana encendió las alertas de las autoridades ambientales. El Ministerio de Ambiente y Energía confirmó que mantiene un monitoreo permanente para determinar las causas del fenómeno, que afecta principalmente a ejemplares de Piquero de patas azules.

Según informó la cartera de Estado, los reportes se han registrado en distintos sectores del perfil costero del país. Una de las hipótesis preliminares apunta a las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, que podrían estar reduciendo la disponibilidad de alimento para las aves marinas.

El MAE indicó que las alteraciones en las condiciones oceánicas suelen afectar la presencia de peces y otras especies de las que dependen estas aves para sobrevivir, provocando cuadros de debilitamiento y mortalidad.

Piqueros de patas azules, entre las especies más afectadas

De acuerdo con la evaluación inicial, la mayor cantidad de ejemplares afectados corresponde a piqueros de patas azules, una especie característica de los ecosistemas marinos del Ecuador.

De acuerdo con la entidad, los animales muertos son retirados y manejados bajo protocolos sanitarios especializados, mientras que las aves que presentan signos de debilidad reciben atención en centros de manejo de vida silvestre.

Autoridades activan vigilancia epidemiológica

Ante estos reportes, personal técnico mantiene labores de seguimiento en territorio y vigilancia epidemiológica para descartar riesgos adicionales para la fauna silvestre.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía evitar cualquier contacto con los animales afectados y seguir las siguientes recomendaciones: