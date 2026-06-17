¿Qué se sabe del jet privado que se estrelló en una autopista de Texas tras despegar de México?

Un jet privado procedente de San José del Cabo, México, se estrelló la noche del martes 16 de junio de 2026 sobre la autopista Loop 20, en Laredo, Texas, cuando intentaba realizar un aterrizaje de emergencia tras reportar problemas mecánicos. El accidente dejó una persona fallecida y otras cinco heridas.

La aeronave, un Cessna 680 Citation Latitude operado por la empresa NetJets, cubría la ruta entre Los Cabos y Austin con seis personas a bordo. Minutos antes del impacto, la tripulación declaró una emergencia ante la torre de control del Aeropuerto Internacional de Laredo al informar fallas mecánicas durante el vuelo.

El avión cayó antes de llegar a la pista

De acuerdo con las autoridades aeroportuarias, el piloto intentó desviar el vuelo hacia Laredo; sin embargo, la aeronave perdió altura y cayó varios kilómetros antes de alcanzar la pista. Durante el impacto golpeó un vehículo que circulaba por la autopista y se incendió, lo que obligó a una rápida intervención de bomberos, policías y equipos de emergencia.

Videos difundidos por la Policía de Laredo muestran a conductores que se detuvieron para intentar rescatar a los ocupantes del avión mientras las llamas consumían parte del fuselaje. Cinco agentes también fueron atendidos por inhalación de humo tras participar en las labores de rescate.

Investigación en marcha

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron una investigación para determinar qué provocó la emergencia. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la causa del accidente, aunque indicaron que la tripulación reportó dificultades mecánicas antes de perder contacto con la torre de control.

NetJets confirmó que una de sus aeronaves estuvo involucrada en el siniestro y señaló que coopera con las investigaciones, además de brindar asistencia a las familias de las personas afectadas.