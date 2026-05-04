Un muerto y dos heridos tras volcamiento en la Autopista General Rumiñahui
Un vehículo liviano quedó totalmente destrozado a la altura del Puente Ocho, en la Autopista General Rumiñahui este lunes 4 de mayo de 2026
Un vehículo liviano se volcó a la altura del puente 8, en la Autopista General Rumiñahui.
CBQ.
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Fecha de publicación
04 may 2026 - 16:39
Una persona falleció y dos más quedaron heridas tras un volcamiento en la Autopista General Rumiñahui, la tarde de este lunes 4 de mayo de 2026.
Según el Cuerpo de Bomberos de Quito, el siniestro se registró a la altura del Puente Ocho, en sentido Quito-Valle de Los Chillos.
El carril derecho de la vía se encuentra parcialmente habilitado, mientras se brinda atención a las personas afectadas.
Las autoridades también informaron que, debido al siniestro, se encuentra cerrado el viaducto que conduce a Capelo y Av. Amazonas, cercano al Puente 9.
Pidieron a los conductores tomar vías alternas, ya que en la zona se registra fuerte congestión vehicular.
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