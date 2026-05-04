Decomisan más de 1 500 medicamentos irregulares afuera de hospital en Guayaquil

Personal de Arcsa decomisó más de 1 500 medicamentos irregulares que se vendían en carpas afuera de un hospital del Guasmo, en Guayaquil.

Personal de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) decomisó más de 1 500 medicamentos irregulares afuera de un hospital del Guasmo, sur de Guayaquil.

Los productos se vendían en carpas improvisadas y clandestinas, dedicadas a su comercialización, sin cumplir con la normativa sanitaria vigente.

Los medicamentos hallados no tenían registro sanitario, estaban caducados o tenían etiquetas alteradas o con leyendas eliminadas. Entre ellos figuran:

Losartán (medicamento para la hipertensión).

Fentanilo (que se comercializa bajo prescripción médica).

Ampollas de rocuronio (para anestesia general).

Paracetamol.

Ferrocid (para el déficit de hierro)

Suturas quirúrgicas.

Además, se detectaron psicotrópicos expendidos sin autorización, lo que representa un riesgo dpara la salud.

En el mismo operativo se retiraron dispositivos médicos sin registro sanitario, algunos en condiciones irregulares. También se identificaron cosméticos sin notificación sanitaria obligatoria y productos de tabaco que incumplían la ley.

Estos decomisos ocurren afuera de casas de salud, mientras en su interior los pacientes denuncian falta de medicinas para tratamientos esenciales.