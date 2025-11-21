Jueza prohíbe a la agencia tributaria de EE.UU. compartir la dirección de migrantes con ICE

Fotografía cedida por la oficina de Denver del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) donde aparecen dos agentes de ICE arrestado una persona en Denver, Colorado

Una jueza de Estados Unidos prohibió a la agencia tributaria estadounidense IRS compartir información personal de migrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), un plan con el que el Gobierno Trump pretendía facilitar la detención y deportación de extranjeros indocumentados.

La jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly suspendió temporalmente la entrega de información al ICE, después de que los agentes de Inmigración recibieran durante el verano la dirección de los migrantes gracias a tener acceso a sus declaraciones de impuestos.

El pasado agosto, la agencia tributaria entregó al ICE las direcciones de aproximadamente 47 000 personas.

La magistrada entendió que la difusión de esta información era ilegal, en el marco de una demanda presentada por el Centro para los Derechos del Contribuyente y otros grupos.

La ley establece que la agencia tributaria puede compartir datos personales para investigaciones o procesos penales federales, siempre y cuando haya obtenido el visto bueno de un tribunal o el titular de la agencia.

"Los demandantes han demostrado que la divulgación por parte del IRS de información confidencial sobre las direcciones de los contribuyentes al ICE fue contraria a la ley", señaló Kollar-Kotelly.

Y suspendió el acuerdo entre ambas agencias, que habían buscado en los últimos meses la forma de que el ICE pudiera acceder a las direcciones de los migrantes.

Esta decisión supone un nuevo revés judicial para la política migratoria de Trump, quien desde su llegada al poder ha elevado notablemente los esfuerzos contra la inmigración.

Las redadas contra migrantes se han multiplicado por todo el país, y el Gobierno desplegó en los últimos meses a la Guardia Nacional en varias ciudades, como Los Ángeles, Chicago o Charlotte, entre otras, para detener a extranjeros indocumentados.