Un ecuatoriano es extraditado a Estados Unidos por el presunto delito de violación a una menor

Un ecuatoriano es extraditado a Estados Unidos este jueves 20 de noviembre del 2025.

La Policía Nacional informó, este jueves 20 de noviembre del 2025, sobre la extradición de un ecuatoriano a Estados Unidos por el presunto delito de violación.

La Interpol realizó la extradición pasiva de Luis H. A él se le acusa de supuestamente agredir sexualmente a una menor de edad en el país norteamericano, en noviembre del 2024.

El sospechoso fue detenido por la Policía, el 4 de febrero de 2025, en Macas, provincia de Morona Santiago, Ecuador.

Alias 'Fito' fue extraditado a Estados Unidos el 20 de julio del 2025

En imágenes se vio que el hombre salió, este jueves 20 de noviembre, de un centro de privación de la libertad. Vestía un traje anaranjado y estaba esposado. Ingresó a un vehículo custodiado por la Policía y fue trasladado al Aeropuerto de Quito.

Luis H. es requerido por la autoridad judicial de la Corte de Minneapolis, estado de Minnesota. “Fue entregado al Servicio de Alguaciles de EE. UU. (USMS) para continuar con el proceso judicial correspondiente”, dijo el Ministerio del Interior.

No es el primer ecuatoriano en ser extraditado a Estados Unidos. En julio pasado, Adolfo Macías, alias ‘Fito’, fue llevado a ese país por siete cargos en su contra, entre esos narcotráfico.

El 21 de agosto del 2025, otras dos personas, Omar B., alias ‘Llanero’, y Nirama Ch., alias ‘Nirama’, fueron extraditados de Ecuador a la nación norteamericana también por delitos de tráfico de drogas.