Kanye West busca reunirse con comunidad judía en Reino Unido tras polémica de antisemitismo
El artista plantea un encuentro previo a su presentación en Londres en medio de cuestionamientos por antisemitismo.
Kanye West del Wireless Festival de Londres - Los Angeles
Redes Sociales
Compartir
Actualizada:
07 abr 2026 - 08:20
Kanye West, también conocido como Ye, expresó su intención de reunirse con miembros de la comunidad judía británica antes de su participación en el festival Wireless en Londres.
El anuncio llega tras la polémica generada por sus anteriores declaraciones y acciones consideradas antisemitas.
Un mensaje de reconciliación
En un comunicado difundido por medios británicos, el artista aseguró que quiere abordar la controversia “directamente”.
“Mi objetivo es llevar unidad, paz y amor a través de mi música”, señaló, añadiendo que está dispuesto a escuchar y demostrar cambios con acciones.
Presión para impedir su ingreso
Días antes, organizaciones judías solicitaron al Gobierno del Reino Unido que se prohíba la entrada del rapero al país.
El caso está siendo evaluado por las autoridades, que no descartan tomar medidas.
Reacciones políticas
El primer ministro Keir Starmer calificó como “preocupante” que el artista haya sido invitado al evento, debido a su historial de comentarios.
Desde el gobierno se señaló que el caso se analiza considerando sus antecedentes, más allá de sus disculpas recientes.
El festival en la mira
West está previsto como cabeza de cartel del Festival Wireless, que se realizará en julio en Finsbury Park.
Los organizadores han defendido su participación, apelando a la importancia de dar segundas oportunidades.
Compartir