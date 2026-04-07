Kanye West busca reunirse con comunidad judía en Reino Unido tras polémica de antisemitismo

Kanye West del Wireless Festival de Londres - Los Angeles

Kanye West, también conocido como Ye, expresó su intención de reunirse con miembros de la comunidad judía británica antes de su participación en el festival Wireless en Londres.

El anuncio llega tras la polémica generada por sus anteriores declaraciones y acciones consideradas antisemitas.

Un mensaje de reconciliación

En un comunicado difundido por medios británicos, el artista aseguró que quiere abordar la controversia “directamente”.

“Mi objetivo es llevar unidad, paz y amor a través de mi música”, señaló, añadiendo que está dispuesto a escuchar y demostrar cambios con acciones.

Presión para impedir su ingreso

Días antes, organizaciones judías solicitaron al Gobierno del Reino Unido que se prohíba la entrada del rapero al país.

El caso está siendo evaluado por las autoridades, que no descartan tomar medidas.

Reacciones políticas

El primer ministro Keir Starmer calificó como “preocupante” que el artista haya sido invitado al evento, debido a su historial de comentarios.

Desde el gobierno se señaló que el caso se analiza considerando sus antecedentes, más allá de sus disculpas recientes.

El festival en la mira

West está previsto como cabeza de cartel del Festival Wireless, que se realizará en julio en Finsbury Park.

Los organizadores han defendido su participación, apelando a la importancia de dar segundas oportunidades.