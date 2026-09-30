Kristi Noem solicita el divorcio tras 34 años de matrimonio

Kristi Noem solicitó el divorcio de su esposo, Bryon Noem, después de 34 años de matrimonio. El trámite fue presentado en Dakota del Sur y se conoció públicamente esta semana a través de registros judiciales.

Noem, de 54 años, y Bryon, de 56, se casaron en 1992 y tienen tres hijos adultos. En los documentos, la exfuncionaria citó “diferencias irreconciliables” como motivo de la separación.

La polémica por las fotografías de Bryon Noem

Meses antes de conocerse el divorcio, Bryon Noem quedó en el centro de una controversia luego de que el Daily Mail publicara fotografías en las que aparecía vestido con ropa femenina y utilizando prótesis de senos. El medio también aseguró que participaba en foros en línea relacionados con fetiches.

Bryon Noem, esposo de Kristi Noem durante 34 años, quedó en el centro de una polémica. Redes Sociales.

En ese momento, representantes de Kristi Noem señalaron que ella estaba “devastada” por las revelaciones y que la familia había sido tomada por sorpresa. La información sobre las actividades de Bryon provino originalmente de reportes periodísticos y no constituye por sí misma una conclusión judicial.

La separación ya había sido anticipada

En julio, Corinne Arnold, madre de Kristi Noem, aseguró públicamente que su hija le había comunicado que la pareja se divorciaría.

Los documentos judiciales conocidos ahora formalizan esa separación. Noem fue gobernadora de Dakota del Sur y posteriormente secretaria de Seguridad Nacional durante el Gobierno de Donald Trump.

Hasta el momento, Bryon Noem no ha difundido una declaración pública extensa sobre el proceso. El caso continúa bajo trámite judicial en Dakota del Sur.