Fiscalía investiga presunta red que habría comercializado vehículos retenidos en Guayaquil

Fiscalía investiga una presunta red que habría sustraído y comercializado vehículos y autopartes desde patios de retención policial en Guayaquil.

La Fiscalía General del Estado ejecutó la madrugada de este 30 de septiembre un operativo en varios sectores de Guayaquil por una investigación de presunta asociación ilícita.

El procedimiento dejó 12 personas detenidas, entre ellas civiles, miembros activos de la Policía Nacional y uniformados en servicio pasivo.

Vehículos y autopartes bajo investigación

Uno de los puntos centrales del caso es la presunta sustracción y comercialización de vehículos y autopartes que se encontraban en patios de retención.

Fiscalía también investiga una posible manipulación de evidencias bajo custodia policial, aunque hasta el momento no ha detallado qué rol habría tenido cada uno de los detenidos.

Durante los 16 allanamientos en Guayaquil, Fiscalía incautó celulares, documentos y otras evidencias. Fiscalía General.

16 allanamientos en Guayaquil

Durante el operativo se ejecutaron 16 allanamientos en sectores como La FAE, La Pradera, Vergeles, Alborada y los bloques multifamiliares de la Policía.

En los inmuebles se incautaron teléfonos celulares, documentación relacionada con el caso y otras evidencias que serán sometidas a pericias.

La situación jurídica de los 12 detenidos deberá resolverse en las próximas horas, mientras continúa la investigación para determinar posibles responsabilidades.