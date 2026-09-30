Japón realiza una primera operación de corazón con células madre

Un hospital en Japón realizó la primera cirugía del mundo utilizando láminas de células madre de músculo cardíaco disponibles comercialmente, después de que esta innovadora terapia fuera aprobada este año, según declaró uno de los cirujanos.

Durante esta intervención de una hora, realizada a cabo el martes 29 de septiembre de 2026, se colocaron en el corazón de una mujer de unos 50 años que padecía una grave insuficiencia cardíaca tres láminas de cardiomiocitos derivados de células iPS (células madre pluripotentes inducidas).

Este procedimiento marca el primer uso clínico de esta terapia regenerativa desde su aprobación condicional por parte del gobierno nipón en marzo.

En los ensayos, los ocho pacientes tratados, que padecían cardiopatía isquémica —una lesión cardíaca provocada por el estrechamiento de las arterias coronarias— experimentaron todos una reducción de sus síntomas y, en particular, cuatro de ellos mejoraron su función cardíaca, según los medios locales.

"Esperamos que esto mejore la calidad de vida del paciente", declaró a la prensa tras la intervención Yoshiki Sawa, el cirujano que la realizó y que dirige el Hospital Osaka Keisatsu.

Yoshiki Sawa desarrolló esta tecnología en colaboración con el científico japonés Shinya Yamanaka, galardonado con el Premio Nobel en 2012 por sus investigaciones sobre las células iPS, que tienen la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo de célula del organismo.

La terapia de Yoshiki Sawa está destinada principalmente a pacientes con enfermedades cardíacas que han agotado todas las opciones de tratamiento.

Se espera que mejore la función del músculo cardíaco, lo que conllevaría una reducción de los síntomas de la insuficiencia cardíaca, así como una mejora del rendimiento del corazón y de la tolerancia al esfuerzo.

Su equipo planea realizar intervenciones similares en 75 pacientes desde ahora hasta el 2033 para evaluar su eficacia, según indicaron los medios locales.

El tratamiento recibirá la autorización plena una vez que se demuestre su eficacia y su seguridad en los próximos siete años, según el diario Asahi.

En marzo, Japón también concedió una aprobación condicional a un tratamiento para la enfermedad de Parkinson que consiste en trasplantar células iPS al cerebro de un paciente, tras un ensayo clínico satisfactorio.