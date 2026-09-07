Leonor inicia la universidad como una alumna más ¿cómo serán sus clases?

La Princesa de Asturias inicia el curso universitario en el Campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid.

La princesa Leonor comenzó este lunes 7 de septiembre su primer día como universitaria en el campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid.

Aunque desde abril se conocía que estudiaría Ciencias Políticas, su llegada permitió conocer nuevos detalles sobre cómo será la rutina universitaria de la futura reina de España.

Compartirá aula con 40 estudiantes

Leonor tendrá 40 compañeros de clase y, según las autoridades universitarias, su presencia no provocó una selección especial de alumnos ni profesores.

El rector Ángel Arias aseguró que se busca que la heredera tenga una experiencia con la “máxima normalidad”, aunque su presencia implica medidas de seguridad en el campus.

Este será su horario

La princesa tendrá clases de 09:00 a 14:00, con jornadas de una hora y media por asignatura y descansos de 15 minutos.

Además, los jueves no tendrá clases, de acuerdo con el horario de su carrera.

Como cualquier otro estudiante, deberá respetar las normas de la universidad. Entre ellas está la prohibición de utilizar el teléfono celular dentro de las aulas, salvo que un profesor lo autorice con fines académicos.

¿Cuál fue su primera clase?

Leonor llegó al campus alrededor de las 08:50, vestida con jeans, camisa blanca y zapatillas.

Su jornada comenzó con una introducción sobre el funcionamiento de la vida universitaria y posteriormente recibió su primera clase de Teoría del Derecho.

Durante el día también tenía programadas Metodología de Investigación en Ciencias Sociales y Fundamentos de Ciencias Políticas.