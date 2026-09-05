Una mujer falleció tras ser embestida por un toro en el encierro en Aýna, en Albacete

Momento en el que un toro embiste a una mujer en Aýna, en Albacete.

Una mujer de 64 años falleció la mañana de este sábado 5 de septiembre de 2026, tras ser embestida por un toro en las fiestas patronales de Aýna, en la ciudad española de Albacete.

La tragedia quedó grabada en video, donde se observa a la mujer fuera del área de protección y correr en sentido contrario a la dirección en la que se movilizaban los toros, sin imaginar que uno de los animales la iba a atacar.

"En una parte del recorrido, en las Cuevas, se ha quedado quieta en la barrera y cuando ha empezado a correr uno de los toros la ha embestido”, explicó Juan Ángel Martínez, alcalde de Aýna.

Personal de salud que acudió a la emergencia confirmó que, debido a la gravedad de las heridas, la mujer falleció mientras era trasladada al helipuerto. Además, otro hombre quedó herido en uno de sus brazos, al ser alcanzado por un toro.

Las autoridades locales han indicado la suspensión de actividades previstas para este sábado a causa de la tragedia.