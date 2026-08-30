Liberan a seis niños y siete mujeres tras una masacre en Haití

Familias desplazadas en Kenscoff, Haití, enfrentan nuevos ataques de pandillas. Unicef ​​confirmó la liberación de seis niños y siete mujeres secuestradas en la localidad.

Seis niños y siete mujeres recuperaron su libertad después de varios días secuestrados en Kenscoff, cerca de Puerto Príncipe, en Haití. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) confirmó la liberación mediante un comunicado fechado el 28 de agosto, aunque no precisó cuándo ocurrió.

Entre los menores liberados hay tres niños de menos de dos años, uno de siete y dos adolescentes. Unicef explicó que sus representantes y líderes comunitarios apoyaron las gestiones que permitieron poner fin al cautiverio.

Los secuestros ocurrieron durante el ataque del domingo 23 de agosto, que dejó al menos 47 muertos. Las personas liberadas formaban parte de un grupo de decenas de rehenes capturados por una banda armada.

Habían huido de la violencia y fueron atacados otra vez

La incursión nocturna alcanzó una iglesia que funcionaba como refugio para familias desplazadas en esta zona montañosa al sureste de la capital. Eran personas que ya habían abandonado sus comunidades para escapar de las pandillas. El balance también incluyó 22 heridos.

Según Naciones Unidas, 22 de las víctimas mortales habrían sido ejecutadas dentro de una iglesia. El ataque volvió a obligar a familias a huir: más de 2 600 personas dejaron sus hogares, de acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones recogidos por medios internacionales.

La tragedia se suma a una crisis que mantiene a cerca de 1,5 millones de personas desplazadas dentro de Haití. Muchas han tenido que escapar más de una vez, sin encontrar un lugar seguro donde permanecer.

Unicef advirtió que lo ocurrido en Kenscoff no es un hecho aislado y exigió a los grupos armados detener los ataques contra la infancia y liberar inmediatamente a los niños que continúen retenidos.