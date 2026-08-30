Rescatan a una niña tras casi 60 horas atrapada por una riada en Nepal

Foto Referencial. Rescatan a una niña que estuvo casi 60 días entre los escombros por el deslave en Nepal.

Una niña de seis años fue rescatada con vida este sábado en Timure, en el norte de Nepal, después de permanecer casi 60 horas atrapada bajo los restos arrastrados por una riada.

La pequeña se encontraba en un estrecho hueco entre los materiales acumulados por la corriente. Para alcanzarla, los equipos de emergencia tuvieron que abrirse paso a mano entre piedras, maderas, planchas metálicas y fragmentos de estructuras.

Un rescate entre los escombros

La acumulación de restos dificultaba el acceso al lugar donde estaba la niña. Los rescatistas retiraron los obstáculos hasta llegar al espacio en el que había permanecido durante más de dos días.

El operativo culminó con el rescate de la pequeña, en medio de una búsqueda marcada por el tiempo transcurrido desde la emergencia.

Su hallazgo con vida se produjo cuando las posibilidades de encontrar supervivientes disminuyen rápidamente con el paso de las horas.

Una búsqueda contrarreloj

La riada arrastró materiales que terminaron amontonados en la zona. En el punto donde fue localizada la niña, los equipos debieron trabajar entre esos restos para poder alcanzarla y sacarla.

Por el momento, no se detalla el estado de salud tras el rescate, ni precisa las circunstancias en las que quedó atrapada. No se ha proporcionado información sobre la situación de sus familiares.