Lula aventaja a Flavio Bolsonaro en nuevo sondeo electoral de Brasil.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvo su ventaja sobre el senador de la oposición Flavio Bolsonaro en un nuevo sondeo de Datafolha publicada el viernes 24 de julio de cara a las elecciones de octubre.

Según la encuesta, Lula derrotaría al hijo del expresidente Jair Bolsonaro en una posible segunda vuelta por un 48% frente a un 43%. Un sondeo realizado en junio mostraba a Lula por delante con un 47% frente a un 43%.

Rechazo hacia los mandatarios

Por otra parte, un 48% de los encuestados afirmó que no votaría "de ninguna manera" por el senador derechista, mientras que el 46% manifestó el mismo rechazo hacia Lula da Silva.

El estudio de Datafolha incluyó entrevistas a 2 004 personas entre el 22 y el 23 de julio, contando con un margen de error de +/- 2 puntos porcentuales

En Brasil, si ningún candidato obtiene más del 50 % de los votos válidos, los dos más votados pasan a una segunda vuelta.