Siniestro de tránsito en Quitumbe deja una persona afectada
Siniestro de tránsito dejó una persona afectada en la Av. Condor Ñan, la noche de este 24 de julio.
Siniestro de tránsito en Quitumbe deja una persona afectada
Bomberos Quito
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Actualizado:
24 jul 2026 - 21:06
Un siniestro de tránsito dejó una persona afectada la noche del viernes 24 de julio en el sector de Quitumbe al sur de Quito.
El hecho sucedió específicamente en la avenida Condor Ñan. De acuerdo con información de Bomberos, el siniestro involucró a dos automóviles.
Vía se mantiene cerrada
Debido al impacto entre los vehículos, autoridades reportaron que se brinda atención prehospotalaria a la persona afectada.
Hasta las 21:00 del viernes, la Av. Cóndor Ñan se encuentra cerrada en sentido sur norte y occidente oriente.
Bomberos hizo un llamado a tomar rutas alternas y a conducir con precaución para evitar futuros siniestros que pongan en riesgo la vida.
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