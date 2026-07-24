Siniestro de tránsito en Quitumbe deja una persona afectada

Un siniestro de tránsito dejó una persona afectada la noche del viernes 24 de julio en el sector de Quitumbe al sur de Quito.

El hecho sucedió específicamente en la avenida Condor Ñan. De acuerdo con información de Bomberos, el siniestro involucró a dos automóviles.

Vía se mantiene cerrada

Debido al impacto entre los vehículos, autoridades reportaron que se brinda atención prehospotalaria a la persona afectada.

Hasta las 21:00 del viernes, la Av. Cóndor Ñan se encuentra cerrada en sentido sur norte y occidente oriente.

Bomberos hizo un llamado a tomar rutas alternas y a conducir con precaución para evitar futuros siniestros que pongan en riesgo la vida.