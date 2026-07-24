Vehículo cayó a una quebrada en Alangasí; una persona quedó atrapada

Una persona quedó atrapada tras caer un vehículo a una quebrada en Alangasí.

Tres personas resultaron afectadas tras un siniestro de tránsito registrado la noche de este viernes 24 de julio de 2026 en el sector de Alangasí, en el Valle de los Chillos. Un vehículo perdió pista y cayó hacia la pendiente de una quebrada, lo que movilizó a los equipos de emergencia.

Personal de socorro brindó atención prehospitalaria a los ocupantes del automotor. Una de las víctimas quedó atrapada al interior del vehículo y tuvo que ser liberada por los rescatistas.

El hecho ocurrió en una zona del Valle de los Chillos, aunque las autoridades no han precisado las circunstancias que provocaron que el automóvil se saliera de la vía.

Una persona quedó atrapada en el vehículo

Tras recibir la alerta, los organismos de emergencia acudieron al sitio para atender a las personas afectadas y ejecutar las labores de rescate.

Los equipos especializados lograron liberar a una de las víctimas, que permanecía atrapada dentro del vehículo luego de la caída hacia la quebrada. Posteriormente, recibió atención médica junto con los otros dos afectados.