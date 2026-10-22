Lula encabeza una marcha en Belo Horizonte días antes de la segunda vuelta

A cuatro días de la segunda vuelta presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva encabezó una marcha multitudinaria por Belo Horizonte para concentrar apoyo en Minas Gerais, el segundo mayor colegio electoral de Brasil.

Durante el recorrido, el mandatario actual de Brasil intensificó sus críticas contra el senador Flávio Bolsonaro.

En el evento advirtió a los electores de que una eventual victoria de su rival supondría colocar al crimen organizado en el Palacio de Planalto, esto por las denuncias a sus supuestos nexos con grupos paramilitares de Río de Janeiro.

Lula centró su discurso en defender las recientes iniciativas sociales aprobadas.

Destacó la rebaja de la jornada laboral a 40 horas semanales, la condonación de deudas a trabajadores autónomos y sus compromisos para financiar ayudas económicas a estudiantes universitarios, esto en un esfuerzo por conectar con las clases trabajadoras y revertir el resultado de la primera vuelta.

Según los datos electorales oficiales, en la primera vuelta Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), obtuvo el 48,24 %, mientra que Luiz Inácio Lula da Silva alcanzó el 43,33 %.

Flavio Bolsonaro y su estrategia para la segunda vuelta

Por su parte, Flávio Bolsonaro ha realizado actos de campaña en lugares estratégicos como São Paulo y Fortaleza de la mano de sus principales aliados políticos.

Bolsonaro en sus mítines ha prometido colocar a Brasil entre las siete mayores potencias mundiales.

Los eventos del candidato del partido liberal se han celebrado bajo fuertes medidas de seguridad que han incluido francotiradores ubicados en puntos clave como edificios.