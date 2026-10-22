Secuestradores exigían más de USD 300 000 por liberar a una mujer en Manabí

Una mujer que permanecía secuestrada en Manabí fue liberada durante una serie de allanamientos ejecutados en los cantones Manta y Portoviejo. Los presuntos secuestradores exigían USD 300 000 a cambio de su liberación, según informó la Policía Nacional este jueves 22 de octubre del 2026.

Durante las intervenciones fueron detenidas siete personas presuntamente vinculadas con el secuestro. De ellas, cuatro son adultos y tres son menores de edad, quienes fueron aislados conforme a los procedimientos correspondientes.

Según el reporte policial, los sospechosos formarían parte de una estructura criminal dedicada a actividades delictivas en la provincia.

La liberación de la víctima se produjo durante operativos realizados por unidades especializadas de la Policía, que ejecutaron varios allanamientos en los dos cantones manabitas.

Armas y teléfonos decomisados durante los allanamientos

Durante las intervenciones, los agentes encontraron tres armas de fuego, alimentadoras, cartuchos, teléfonos celulares y tarjetas SIM.

Estos objetos fueron incautados como parte de las investigaciones para determinar la participación de los sospechosos en el secuestro.

Las investigaciones deberán establecer las responsabilidades individuales de los siete sospechosos y su posible vinculación con otros hechos delictivos.