Madre de ecuatoriano fallecido en Brooklyn pasó la noche esperando noticias de su hijo

Alcibíades Onofre, corresponsal de Teleamazonas en Nueva York, recogió los testimonios de familiares de las víctimas del derrumbe en Brooklyn.

La tragedia ocurrida en Brooklyn, Nueva York, dejó escenas de dolor e incertidumbre entre las familias de las víctimas. Una madre ecuatoriana pasó toda la noche y la madrugada frente al edificio derrumbado, esperando saber si su hijo seguía con vida.

Alcibíades Onofre, corresponsal de Teleamazonas en Estados Unidos, estuvo en el lugar y relató cómo se vivieron las horas posteriores al colapso, registrado el miércoles 11 de noviembre de 2026.

El derrumbe dejó ocho fallecidos y 18 heridos, según el balance de las autoridades de Nueva York. Entre las víctimas mortales se encuentran los ecuatorianos José Luis Caguana Cosquillo, de 26 años, y Gabriel Ariolfo Sigüencia Yupa, de 22.

"Yo creo que mi hijo está vivo": la espera de una madre ecuatoriana

Una de las historias que más impactó al corresponsal fue la de la madre de Gabriel Sigüencia, quien permaneció durante horas cerca de los escombros, soportando el frío de Nueva York.

Según Onofre, la mujer recorrió hospitales junto con sus familiares para intentar localizar al joven, pero no obtuvo respuestas.

La situación se complicó por la barrera del idioma, pues la familia no hablaba inglés y tenía dificultades para comunicarse con las autoridades estadounidenses.

Durante la cobertura, el periodista logró entrevistarla cuando todavía desconocía el destino de su hijo.

"Yo aquí he pasado toda la noche." Madre del ecuatoriano.

A pesar de haber visto cómo los rescatistas retiraban cuerpos de los escombros, mantenía la esperanza de encontrarlo con vida.

"Yo creo que mi hijo está vivo." Alcibíades Onofre.

Horas después, la familia recibió la confirmación de su fallecimiento.

Gabriel Sigüencia había emigrado para mantener a su familia

De acuerdo con el testimonio que recogió Onofre, Gabriel había llegado a Nueva York aproximadamente un año y ocho meses antes de la tragedia.

El joven era oriundo de Ingapirca, en Cañar, y había emigrado para trabajar y enviar dinero a su esposa y su hijo, quienes permanecían en Ecuador.

Su muerte dejó a una familia que dependía, en parte, de los ingresos que obtenía en Estados Unidos.

El corresponsal también habló sobre José Luis Caguana, oriundo de Quisapincha, en Tungurahua, quien trabajaba en el sector de la construcción y esperaba el nacimiento de su segundo hijo.

Ambos ecuatorianos trabajaban en la zona de construcción contigua al inmueble que se desplomó.

Otros ecuatorianos resultaron heridos

Onofre informó que durante su cobertura conoció testimonios de trabajadores ecuatorianos que sobrevivieron al derrumbe y sufrieron lesiones.

Según las versiones recogidas por el periodista, entre cinco y seis ecuatorianos podrían estar entre los heridos. Sin embargo, esta cifra todavía no cuenta con una confirmación oficial desglosada por nacionalidad.

El corresponsal explicó que algunas familias y trabajadores han optado por limitar sus declaraciones mientras buscan asesoría legal para exigir posibles reparaciones.

Por su parte, el Consulado de Ecuador en Nueva York mantiene el acompañamiento a las familias de los fallecidos.

Durante una entrevista con Teleamazonas, la cónsul Gicela Andrade confirmó que la familia de José Luis Caguana solicitó la repatriación de su cuerpo a Quisapincha, su lugar de origen.

La representación diplomática continúa las gestiones de asistencia, mientras las autoridades estadounidenses investigan las circunstancias de la tragedia.