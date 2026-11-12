Consulado de Ecuador habilita línea de ayuda tras mortal derrumbe en Nueva York

El Consulado de Ecuador en Nueva York ofrece atención de emergencia las 24 horas y acompañamiento a los ecuatorianos afectados por el derrumbe en Brooklyn y a sus familiares.

El Consulado de Ecuador en Nueva York habilitó una línea de emergencia disponible las 24 horas para brindar asistencia a los ecuatorianos afectados por el derrumbe de un edificio en Brooklyn, ocurrido el miércoles 11 de noviembre de 2026.

La medida fue anunciada este jueves 12 de noviembre, después de que se confirmara la muerte de José Luis Caguana Cosquillo, un ecuatoriano de 26 años, oriundo de Tungurahua.

La representación diplomática informó que mantiene contacto con los familiares del joven y que les proporciona acompañamiento ante la tragedia.

¿Cómo acceder a la asistencia del Consulado?

El Consulado señaló que el servicio de emergencia está dirigido a los ecuatorianos afectados por el colapso y a sus familiares que necesiten orientación o apoyo consular.

La atención estará disponible las 24 horas, mientras se desarrollan las labores de identificación de víctimas y coordinación con las autoridades estadounidenses.

Quienes necesiten atender situaciones que requieran asistencia inmediata pueden llamar al siguiente número: +1 (718) 517-1751.

Además, la representación ecuatoriana indicó que continuará dando seguimiento a la situación de los compatriotas que pudieran encontrarse entre los afectados.