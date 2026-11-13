¿Quiénes eran los dos ecuatorianos fallecidos en el derrumbe de un edificio en Brooklyn?

José Luis Caguana Cosquillo y Gabriel Sigüencia Yupa, oriundos de Tungurahua y Cañar, son los dos ecuatorianos que fallecieron tras el derrumbe de un edificio en Brooklyn, Nueva York, el 11 de noviembre de 2026.

Dos familias ecuatorianas están de luto tras el colapso de un edificio en Brooklyn, Nueva York, ocurrido el miércoles 11 de noviembre de 2026. Entre las víctimas mortales se encuentran José Luis Caguana Cosquillo, de 26 años, y Gabriel Ariolfo Sigüencia Yupa, de 22 años.

El Consulado General del Ecuador en Nueva York confirmó la identidad de los dos compatriotas y anunció que mantiene contacto con sus familiares para brindarles asistencia.

El derrumbe dejó un saldo de ocho personas fallecidas y varios heridos, mientras las autoridades estadounidenses investigan las causas del colapso.

José Luis Caguana, el joven de Quisapincha que esperaba a su segundo hijo

José Luis era oriundo de Quisapincha, parroquia rural de Ambato, en Tungurahua. Hace aproximadamente seis años emigró a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades económicas.

José Luis Caguana Cosquillo, de 26 años, era oriundo de Quisapincha, Tungurahua. Captura de pantalla.

Trabajaba en el sector de la construcción, estaba casado y tenía un hijo de cinco años. Además, su esposa se encuentra embarazada y la pareja esperaba el nacimiento de su segundo bebé en las próximas semanas.

El joven también era aficionado al fútbol y formaba parte del Club Deportivo La Bahía, en Nueva York, donde sus compañeros lamentaron su fallecimiento.

Durante una entrevista con Teleamazonas, este viernes 13 de noviembre, la cónsul de Ecuador en Nueva York, Gicela Andrade, confirmó que la familia de José Luis solicitó la repatriación de su cuerpo hasta Quisapincha.

La representación diplomática brinda acompañamiento a sus familiares y realiza las gestiones correspondientes para atender esta tragedia.

Gabriel Sigüencia, el joven de Cañar que emigró en busca de oportunidades

La segunda víctima ecuatoriana fue Gabriel Ariolfo Sigüencia Yupa, de 22 años, oriundo de Ingapirca, en la provincia de Cañar.

El joven había llegado a Estados Unidos hace menos de dos años con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida y encontrar oportunidades laborales.

Tras el derrumbe, su madre, Leonor Yupa, se trasladó desde Connecticut hasta Brooklyn para buscar información sobre su paradero.

La mujer recorrió hospitales y acudió a la zona de la tragedia mientras continuaban las labores de rescate. Posteriormente, las autoridades confirmaron el fallecimiento de su hijo.

Su esposa, Josselin Sigüencia, también expresó públicamente su dolor por la pérdida.

Hasta el momento, no se ha confirmado que la familia de Gabriel haya solicitado la repatriación de sus restos.

Gabriel Ariolfo Sigüencia Yupa, de 22 años, había emigrado desde Ingapirca, Cañar, a Estados Unidos en busca de oportunidades laborales. Redes Sociales.

¿Qué ocurrió en el edificio de Brooklyn?

El inmueble de tres pisos colapsó la tarde del miércoles 11 de noviembre en Flatbush Avenue, en Brooklyn, junto a un terreno donde se ejecutaban trabajos de construcción.

Equipos de bomberos y rescatistas trabajaron entre los escombros para localizar a las víctimas. Las labores de búsqueda concluyeron el jueves 12 de noviembre.

Las autoridades estadounidenses investigan las causas del desplome y si las excavaciones realizadas en un terreno contiguo tuvieron relación con el colapso.

Mientras avanzan las investigaciones, el Consulado de Ecuador en Nueva York mantiene habilitada una línea de emergencia para ofrecer orientación y asistencia a los compatriotas afectados y a sus familiares.