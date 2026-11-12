Plantón en Tena para exigir justicia por Flor y Leodan Andi  tras hallazgo de los cuerpos 

La desaparición de dos hermanos de 11 y 8 años en Tena, provincia de Napo, terminó con el hallazgo de sus cuerpos. Flor Aracely y Leodan Bolívar Andi Alvarado fueron encontrados sin vida, según la información difundida este jueves 12 de noviembre de 2026 por la Fiscalía General del Estado.

La noticia provocó una movilización de familiares y habitantes de Tena, quienes llegaron hasta los exteriores de la Gobernación de Napo para reclamar justicia y exigir información sobre las circunstancias en las que murieron los menores.

Los manifestantes llevaron fotografías de los hermanos y pancartas durante el recorrido por las calles de la ciudad. La protesta se desarrolló mientras las autoridades mantenían reuniones relacionadas con la investigación.

Un sospechoso fue detenido por la desaparición

El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre la captura de un hombre identificado como Jerson Damián Perugachi Grefa, señalado como principal sospechoso de la desaparición de los menores.

La detención se realizó durante la madrugada del jueves 12 de noviembre, antes de que se conociera públicamente el hallazgo de los cuerpos.

De acuerdo con el comandante de Policía de Napo, Juan Carlos Mafla, el detenido presentaría características similares a las de un motociclista presuntamente relacionado con la desaparición de los niños.

La familia de Flor y Leodan aseguró que no conoce al hombre detenido y cuestionó la falta de información sobre los avances de las investigaciones.

Durante la concentración, una madrina de los menores señaló que los allegados se enteraron de varios detalles del caso a través de redes sociales.

Los familiares también solicitaron explicaciones sobre los procedimientos necesarios para la entrega de los cuerpos.

La información preliminar señala que los restos de los dos hermanos fueron localizados enterrados en el sector Shalkana, en la vía hacia Ahuano, en la provincia de Napo.