Miles de manifestantes mantienen bloqueos en Bolivia exigen salida de Rodrigo Paz

Policías, apoyados por militares, se enfrentaron con manifestantes para abrir las carreteras de La Paz al paso de vehículos con alimentos y combustibles, pero los bloqueos se mantienen desde hace poco más de tres semanas en protestas contra el gobierno de Bolivia.

El presidente centroderechista Rodrigo Paz, con apenas seis meses en el poder, encara el malestar de campesinos, obreros, maestros y transportistas por la crisis económica que atraviesa el país, la peor desde hace cuarenta años.

Los manifestantes, que escalaron sus reclamos y ahora exigen la renuncia del mandatario, mantienen más de medio centenar de bloqueos de rutas en todo el país.

Operativos incluyeron 2 000 efectivos de fuerzas del orden

Con palas mecánicas y excavadoras, agentes antimotines iniciaron temprano en la mañana operativos para retirar escombros que bloquean carreteras en distintos puntos del país y mantienen cercada a La Paz, capital política de Bolivia.

A la cabeza de un operativo que incluyó a unos 2 000 efectivos de las fuerzas del orden, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, dijo haber sufrido una emboscada, aunque está fuera de peligro.

La policía lanzó gases lacrimógenos cuando manifestantes con hondas y petardos intentaron defender los puntos de bloqueo en la ciudad de El Alto (oeste), vecina a La Paz, y en la carretera hacia Oruro (sur).

Aunque vehículos de carga consiguieron pasar, por la tarde algunas zonas fueron retomadas por los manifestantes. Las autoridades no reportaron aún heridos ni detenidos.