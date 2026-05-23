Manifestantes y partido de ultra derecha Vox, piden renuncia de Pedro Sánchez, en España

Manifestantes en España piden la renuncia del Presidente, por presuntos actos de corrupción

Miles de personas marcharon por las calles de Madrid este sábado 23 de mayo de 2026 para pedir la dimisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por las acusaciones de corrupción en su entorno.

Los manifestantes, muchos de ellos ondeando banderas españolas y portando pancartas con el lema "¡Basta!", recorrieron las calles detrás de una pancarta en la que se leía: "La corrupción tiene un precio. Dimisión y elecciones ya".

La protesta fue convocada por un grupo de más de 150 asociaciones cívicas llamado Sociedad Civil Española y respaldada por el conservador Partido Popular (PP) y el partido de extrema derecha Vox.

Denuncias de corrupción a familiares de Sánchez

Al final de la protesta, un pequeño grupo de manifestantes intentó dirigirse hacia la residencia oficial, pero fue rechazado por la policía antidisturbios, según mostraron imágenes en la televisión española.

Tres personas fueron detenidas y siete agentes de policía sufrieron heridas leves, según el delegado del gobierno central.

Sánchez, que llegó al poder en 2018 tras utilizar una moción de censura para derribar a un gobierno conservador, salpicado por la corrupción, ha prometido seguir adelante pese a la proliferación de corrupción que afecta a su entorno.

Su hermano, David, tiene previsto ser juzgado por tráfico de influencias. Su esposa, Begoña Gómez, está siendo investigada en otro caso de corrupción.

Sánchez niega estas acusaciones contra su familia y los ha considerado motivados políticamente.