Uganda confirma tres nuevos casos de ébola

Reportan brote de ébola en la República Democrática del Congo

Uganda confirmó tres nuevos casos locales de ébola, elevando a cinco el total de infecciones desde que el virus cruzó desde la vecina República Democrática del Congo (RDC).

Los nuevos contagios son el de un conductor ugandés, un trabajador de la salud y una ciudadana congoleña.

El brote corresponde a la cepa Bundibugyo, la cual presenta una tasa de letalidad de hasta el 50% y actualmente no cuenta con una vacuna autorizada.

Acciones y Medidas de Respuesta

Cierre y suspensión: Uganda suspendió el transporte público hacia la República Democrática del Congo.

Emergencia internacional: La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó a "muy alto" el nivel de riesgo en la región y declaró la emergencia internacional.

Monitoreo global: Diferentes países han reforzado los controles y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han emitido protocolos de seguridad y restricciones de viaje para prevenir la propagación.