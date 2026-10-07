Marco Rubio asegura que Irán 'ha perdido el control' de Ormuz

El estrecho de Ormuz es uno de los pasos claves para el petróleo en el mundo.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, afirmó el miércoles 7 de octubre del 2026 que Irán ha "perdido el control total" del estrecho de Ormuz por donde, según él, circula casi tanto petróleo como antes de la guerra regional.

Desde el estallido del conflicto a finales de febrero, la república islámica respondió a los ataques israeloestadounidenses con un bloqueo de esa vía clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

Sin embargo, durante una visita a Atenas, el secretario de Estado aseguró que el tránsito de petróleo por ese estrecho ha vuelto casi a la normalidad.

"Ahora circula casi tanto petróleo como antes del inicio de este conflicto. Por lo tanto, han perdido el control total del estrecho", declaró Rubio durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo griego, Yorgos Gerapetritis.

Los iraníes "son mucho menos poderosos en el plano militar", insistió.

Rubio también aseguró que las sanciones "devastadoras" implementadas por Estados Unidos están haciendo mella en la economía iraní y que "la situación se va a volver catastrófica".

La pugna entre Estados Unidos e Irán por controlar el estrecho de Ormuz es uno de los focos calientes de este conflicto que está sacudiendo los mercados mundiales y alimentando la inflación, especialmente por el encarecimiento de los hidrocarburos.