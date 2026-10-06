Marco Rubio exige que Rusia comparta información sobre el presunto caso de peste

Vista de la entrada al recinto del instituto contra la peste en la ciudad de Irkutsk el 6 de octubre de 2026.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, instó a Rusia a ser transparente y a compartir información. Lo hizo este martes 6 de octubre de 2026, tras la muerte de una empleada de un instituto de lucha contra la peste en Siberia.

"Creo que, evidentemente, corresponde a Rusia compartir más información con el mundo", afirmó Rubio en Reikiavik, y pidió a Moscú que sea "transparente" después de que las autoridades rusas negaran que se apliquen medidas contra la peste después de que se conociera la muerte de la empleada.

La noticia de que Daria Shipilova, de 28 años, había muerto supuestamente por peste neumónica despertó alarma.

La peste neumónica es una infección pulmonar muy contagiosa que puede ser mortal, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se contagio a través de gotículas, al contrario de la peste bubónica, que afecta a los ganglios linfáticos y se transmite a través de pulgas infectadas.

El organismo ruso de control de consumo y salud, Rospotrebnadzor, insistió el martes en que un documento que circula por internet sobre un supuesto endurecimiento de las medidas sanitarias y epidemiológicas y de las restricciones en la región de Irkutsk es falso.

"El documento y la información en cuestión no proceden de fuentes oficiales y son falsos", afirmó el organismo a través de Telegram.

"Por el momento no se ha tomado ninguna decisión de ese tipo", informó, y recalcó que "la situación sanitario-epidemiológica en la región de Irkutsk (...) sigue siendo estable".

El medio ruso People of Baikal, que cita fuentes anónimas cercanas a los servicios de seguridad regionales, afirmó el viernes que la mujer fallecida podría haber contraído la peste neumónica a través de un tubo de ensayo roto.

Otros medios afirmaron que su muerte pudo deberse a un accidente de laboratorio en las instalaciones.

Hasta 200 personas con las que podrían haber tenido contacto se encuentran en cuarentena, añadió People of Baikal.

Las autoridades rusas aseguran que no se ha detectado la enfermedad durante la autopsia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el lunes que su gobierno sigue de cerca la situación.