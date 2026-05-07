Estados Unidos movilizará más de 7 000 agentes del ICE para redadas antes del mundial

Agentes del ICE realizarán controles en Estados Unidos para cumplir con las promesas de deportaciones masivas de Trump.

El llamado “zar fronterizo” de Estados Unidos, Tom Homan, anunció este jueves 7 de mayo de 2026 la movilización de 7 000 nuevos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a distintas ciudades del país.

Según indicó en una entrevista con Fox News, la medida forma parte de la reactivación del plan de deportaciones masivas impulsado por el presidente Donald Trump.

Más agentes y aumento de arrestos

Homan aseguró que otros 3 000 agentes se encuentran actualmente en formación y señaló que los nuevos efectivos serán distribuidos en cerca de 40 estados.

Además, sostuvo que las cifras de deportación podrían incrementarse mientras disminuyen las detenciones en la frontera.

El funcionario afirmó que ICE realizó más de medio millón de arrestos de inmigrantes indocumentados el año pasado y que actualmente se registran alrededor de 1 200 detenciones diarias.

Debate tras operativos migratorios

Las declaraciones ocurren en medio de cuestionamientos a la política migratoria estadounidense, luego de que dos ciudadanos estadounidenses murieran durante operativos contra inmigrantes en Mineápolis, realizados por agentes federales.

Tras esos hechos, sectores vinculados al trumpismo criticaron el tono más moderado adoptado por el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Campaña para cambiar imagen de ICE

Desde la llegada de Mullin al Departamento de Seguridad Nacional, la institución ha impulsado una estrategia para mejorar la percepción pública de ICE.

Incluso, Trump compartió recientemente en Truth Social un logotipo no oficial que sugería cambiar el nombre de la agencia a “National Immigration and Customs Enforcement Service”, formando el acrónimo “NICE”.

La política migratoria y las deportaciones masivas fueron uno de los principales ejes de campaña de Trump, quien prometió alcanzar un millón de deportaciones por año.