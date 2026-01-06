María Corina Machado dice que podría compartir el Premio Nobel de la Paz con Donald Trump

María Corina Machado agradeció nuevamente al presidente estadounidense Donald Trump por la intervención militar en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

En una entrevista con la cadena Fox News el lunes 5 de enero de 2026, Machado se refirió a la operación de Estados Unidos como "histórica".

Consultada sobre la posibilidad de entregarle el Premio Nobel de la Paz a Trump respondió que "no ha pasado aún", pero que el premio es del pueblo venezolano.

Aunque añadió que le gustaría decirle personalmente que el pueblo "sin duda quiere dárselo y compartirlo con él" porque "lo que ha hecho es un gran paso hacia una transición democrática".

Machado se refirió a la transición a pesar de que Trump la excluyó de ese proceso tras la captura de Maduro, el 3 de enero. El mandatario estadounidense se refirió a ella como una "mujer agradable" pero que no podría liderar a Venezuela.

Trump recalcó que "sería muy difícil" que Machado asumiera el poder porque "no tiene el apoyo o respeto" necesario dentro del país.

Sin embargo, una publicación del Washington Post cita a fuentes cercanas a Trump en la Casa Blanca asegurando que el mandatario estadounidense le retiró su apoyo a Machado por haber recibido el Nobel que él decía merecer.

En la entrevista en inglés, Machado recordó que cuando fue galardonada con el Nobel de la Paz se lo dedicó a Trump porque muchos pensaban que era "imposible lo que acaba de hacer".

"Si pensaba que se lo merecía entonces, imagínate ahora. Creo que ha demostrado al mundo lo que quiere decir", añadió Machado.